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Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице

Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице

В ведомстве подтвердили, что в инфекционном отделении действительно требуется капитальный ремонт В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра, сообщили в региональном Минздраве.

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