Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице

В ведомстве подтвердили, что в инфекционном отделении действительно требуется капитальный ремонт В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра, сообщили в региональном Минздраве.