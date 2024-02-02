Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице

В ведомстве подтвердили, что в инфекционном отделении действительно требуется капитальный ремонт В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра, сообщили в региональном Минздраве.
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