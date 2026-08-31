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Новости Брянска

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Брянское отделение СФР отказалось от аренды помещений

Брянское отделение СФР отказалось от аренды помещений

Отказавшись от аренды, Брянская область освободила около 800 кв. м и сэкономила бюджетные средства, которые направят на улучшение качества обслуживания и развитие цифровых сервисов.

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