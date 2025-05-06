Как-то странно опять начали развиваться отношения между Россией и Абхазией! Мы так ничего и не добились, наши противники показали свою силу, но несмотря на это Москва запускает очередной аттракцион неслыханной щедрости! Мы всё делаем и делаем подарки Сухуми, но пока… Аттракцион неслыханной щедрости: «подарки» для Абхазии пошли из Москвы один за другим .