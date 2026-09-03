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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шимада о Трусовой: «Я никогда раньше вживую не видела женский четверной лутц. Я получила отличную мотивацию»

Японская фигуристка Мао Шимада призналась, что осталась в восторге от четверного лутца Александры Трусовой на тренировке перед турниром Kinoshita Group Cup.

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