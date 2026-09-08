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Задайте три вопроса: профессорский метод «План Одиссея», который меняет жизнь к лучшему

Задайте три вопроса: профессорский метод «План Одиссея», который меняет жизнь к лучшему

Как понять, куда двигаться дальше, если привычный жизненный сценарий больше не вдохновляет? Эксперты из университета в штате Калифорния разработали «План Одиссея».

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