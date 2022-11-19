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Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре

Российский легковес Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре. В со-главном событии турнира Bellator 288 Нурмагомедов одержал победу над «Питбулем» единогласным решением судей.

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