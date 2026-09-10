Биржевая цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров. На это обратил внимание РБК, изучив фьючерсы на главном виртуальном газовом хабе TTF в Нидерландах (он служит ценовым ориентиром для всего европейского рынка).