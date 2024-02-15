FT: в США конфисковали тысячи авто Porsche, Bentley, Audi из-за китайской детали

Как сообщает Financial Times, несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в портах США, поскольку поставщик обнаружил в них китайский компонент, который якобы нарушает закон о борьбе с принудительным трудом.
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