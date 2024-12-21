В Кургане с 2025 года могут вновь поднять стоимость проезда в автобусах

В Кургане перевозчики планируют с 2025 снова повысить тарифы на проезд в автобусах. Этот вопрос планируется рассмотреть 24 декабря на заседании правления департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области, о чем указано на сайте ведомства.