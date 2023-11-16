Израиль отверг резолюцию Совбеза ООН по Газе

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало заявление, в котором говорится, что оно отвергает резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к "срочному и продолжительному гуманитарному прекращению огня" в секторе Газа.
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