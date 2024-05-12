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Картежник и похититель детей: что еще надо знать о русском лешем

Картежник и похититель детей: что еще надо знать о русском лешем

На протяжении тысяч лет человек жил в окружении духов и языческих божеств. С приходом христианства вера предков стала уходить в прошлое, но славяне продолжали верить в домового, банника, водяного и других духов.

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