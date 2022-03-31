Готовим ужин по необычным рецептам времен СССР

Советские хозяюшки были не прочь поэкспериментировать на кухне. В поиске удивительных рецептов корр. ИА UssurMedia исследовал "Книгу о вкусной и здоровой пище" 1952 года выпуска.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
Свежие комментарии