Сила в правде
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Сила в правде

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Пьют водку и орут, что «русские идут». В Харькове нацисты визжат от ужаса

Пьют водку и орут, что «русские идут». В Харькове нацисты визжат от ужаса

Когда задаешь военным экспертам вопрос о положении дел в Харьковской области, абсолютно все говорят: «Не гоните лошадей, всё идет по плану.

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