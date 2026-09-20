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Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири

Больше 80%: итоги голосования в новых регионах и Сибири

Голосование завершилось в ДНР, ЛНР, Запорожской области и восьми регионах Сибири. Явка превысила показатель 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова .

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