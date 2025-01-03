СВР: на Западе ожидают обвала обороны и заметили снижение боеспособности ВСУ

ВМ

Владимир Минаков

"направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке." Если это оружие поставляется не авиацией, мост у Затоки под Одессой повреждён, то путей подвоза оружия не так много и большинство из них проложено по мостам в Западной Украине. Наверно, именно там и начнут что-то предпринимать...