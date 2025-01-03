На Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности Вооруженных сил Украины.
СВР: на Западе ожидают обвала обороны и заметили снижение боеспособности ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
СВР, ВАМ ИЗВЕСТНО, КТО "ПРОВОРОНИЛ КУРСК" ОТ "НЕБОЕСПОСОБНЫХ" ВСУ?!
Ответить
16 час.
Генрих
Герасимов и его подчинённые в бывшем ГРУ.
Ответить
16 час.
ВМ
Владимир Минаков
"направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке." Если это оружие поставляется не авиацией, мост у Затоки под Одессой повреждён, то путей подвоза оружия не так много и большинство из них проложено по мостам в Западной Украине. Наверно, именно там и начнут что-то предпринимать...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии