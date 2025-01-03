Политика как он...
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Политика как она есть

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СВР: на Западе ожидают обвала обороны и заметили снижение боеспособности ВСУ

СВР: на Западе ожидают обвала обороны и заметили снижение боеспособности ВСУ

На Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности Вооруженных сил Украины.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СВР, ВАМ ИЗВЕСТНО, КТО &quot;ПРОВОРОНИЛ КУРСК&quot; ОТ &quot;НЕБОЕСПОСОБНЫХ&quot; ВСУ?!
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16 час.
Генрих
Герасимов и его подчинённые в бывшем ГРУ.
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке.&quot;                         Если это оружие поставляется не авиацией,  мост у Затоки  под Одессой повреждён, то путей подвоза оружия не так много и большинство из них проложено по мостам в Западной Украине.  Наверно, именно там  и начнут что-то предпринимать...
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14 час.

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