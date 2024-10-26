В Калужской области собрали больше десяти тонн макулатуры по нацпроекту

В Калужской области волонтеры акции «БумБатл» собрали более 10 тонн старых бумажных отходов. Эта инициатива проходит в российских регионах при поддержке нацпроекта «Экология», как сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
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