Where It Costs The Most To Own A Car In America Buying a car is only the beginning. Every year afterward, drivers face a steady stream of expenses—from insurance and fuel to repairs and taxes—that can add up to thousands of dollars.
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