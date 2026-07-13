Zero Hedge
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Zero Hedge

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Where It Costs The Most To Own A Car In America

Where It Costs The Most To Own A Car In America

Where It Costs The Most To Own A Car In America Buying a car is only the beginning. Every year afterward, drivers face a steady stream of expenses—from insurance and fuel to repairs and taxes—that can add up to thousands of dollars.

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