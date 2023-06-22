Почему на нефтеперерабатывающем заводе горит факел

Если в вашем городе есть нефтеперерабатывающий завод, вы можете увидеть, как горит факел. С каждым годом факелы зажигают все реже, а открытый огонь постепенно уходит в прошлое: факелы все чаще закрывают.
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