Живая Кубань
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Живая Кубань

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Почему каждая пятая россиянка скупает косметику, но не пользуется ею?

Почему каждая пятая россиянка скупает косметику, но не пользуется ею?

Почему каждая пятая россиянка скупает косметику, но не пользуется ею?В России каждая пятая женщина приобретает косметику импульсивно, а затем почти не использует купленное.

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