Страна.ua: по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлёта российских самолётов в Белоруссии

Украинские власти заявили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога. Информацию об угрозе ракетного обстрела опубликовали представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальном сайте карты, который создало ведомство.
Украинские власти заявили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога. Информацию об угрозе ракетного обстрела опубликовали представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальном сайте карты, который создало ведомство.
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