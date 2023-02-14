Правда.ру

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Страна.ua: по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлёта российских самолётов в Белоруссии

Страна.ua: по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлёта российских самолётов в Белоруссии

Украинские власти заявили, что на всей территории страны звучит воздушная тревога. Информацию об угрозе ракетного обстрела опубликовали представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальном сайте карты, который создало ведомство.

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