Средний тариф на интернет в ЯНАО за год вырос на 20%

На Ямале в 2023 году средний тариф на интернет вырос на 20%. Это произошло из-за санкций и перехода ямальцев на частые просмотры видеохостингов, сообщил замгубернатора, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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