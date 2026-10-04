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Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи

Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи

Вирусы управляют циклами углерода и металлов, а добыча может нарушить эти механизмы на десятилетия На абиссальной равнине Тихого океана, в зоне Кларион-Клиппертон, международная группа учёных под руководством Боуэна Хоу и Лилань Чжан из Чунцинского университета и Дун Суна из Второго института океанографии Китая обнаружила 11 742 различных вируса.

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