Правила выдачи кредитов изменятся с 1 апреля

Центробанк приостанавливал ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), в том числе для ипотеки, в конце прошлого года, чтобы финансовые организации адаптировались к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.
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