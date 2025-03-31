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Парламентская газета

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Правила выдачи кредитов изменятся с 1 апреля

Правила выдачи кредитов изменятся с 1 апреля

Центробанк приостанавливал ограничение полной стоимости кредитов (ПСК), в том числе для ипотеки, в конце прошлого года, чтобы финансовые организации адаптировались к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

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