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Царьград

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Президент Чехии Петр Павел вернулся из Марокко ради голосования

Президент Чехии Петр Павел вернулся из Марокко ради голосования

Президент Чехии Петр Павел прервал отпуск в Марокко ради голосования в пятницу. Первоначально он решил не участвовать в выборах, но позже признал ошибку.

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