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Татар-информ

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В РТ проверили более 6,5 тыс. автомобилей в рамках операции «Чистый воздух»

В РТ проверили более 6,5 тыс. автомобилей в рамках операции «Чистый воздух»

В Татарстане в ходе операции «Чистый воздух» проверили 6 509 автомобилей, у 171 из них обнаружили превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах.

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