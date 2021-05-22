Как Саакашвили и НАТО уничтожают армию Грузии — Гурам Николаишвили

Грузинское издание побеседовало о состоянии современных Вооруженных сил Грузии с генерал-лейтенантом Гурамом НиколаишвилиНа днях, выступая в парламенте, руководитель оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул значение, которое имеет действенная поддержка международных партнеров в деле развития оборонной сферы, и заверил, что Грузия сегодня, как никогда, готова к полноценной интеграции в евро-атлантические структуры.