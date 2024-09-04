На ЗАЭС сложилась напряженная обстановка перед приездом главы МАГАТЭ

Напряженная обстановка сложилась на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и города Энергодара накануне приезда главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина 4 сентября, сообщает ТАСС.
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