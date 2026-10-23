В интервью министр отметил, что регион активно развивает спортивную инфраструктуру. С 2019 года при поддержке губернатора Челябинской области было построено более 100 спортивных объектов, некоторые из которых уникальны для страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров отказался ...
- Минобороны РФ зая...
- Николай Дроздов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым