Как выглядит маникюр жены миллионера: 5 «дорогих» дизайнов

Маникюр не только украшает ногти, но и может подчеркнуть ваш стиль и элегантность. Выбирая правильные оттенки и дизайны, вы можете создать образ, который выглядит роскошно и ухожено даже без похода в салон.
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