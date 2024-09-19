Историк: последствия атаки Израиля на «Хезболлу» могут быть кошмарными

Израиль сейчас выглядит абсолютно одержимым в своем желании спровоцировать полномасштабную войну в регионе, заявил «Звезде» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии