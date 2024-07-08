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Кормление по требованию или по часам: врачи рассказали, как правильно

Кормление по требованию или по часам: врачи рассказали, как правильно

Негласный «бой» между приверженцами того или иного метода длится уже несколько десятилетий Екатерина Понамаренко врач-педиатр Татьяна Бардина врач-педиатр Без сомнения, кормление — главная радость в жизни младенца.

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