Росреестр оценил популярность сельской и дальневосточной ипотек

Ведомство проанализировало, сколько льготных кредитов было выдано в рамках программ за время их действия, какие регионы стали лидерами и какое жилье чаще всего покупали заемщики с помощью этих ипотек С начала действия сельской ипотеки, которая была запущена в 2020 году, по ноябрь 2024 года россияне зарегистрировали 97,8 тыс.