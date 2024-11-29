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Росреестр оценил популярность сельской и дальневосточной ипотек

Росреестр оценил популярность сельской и дальневосточной ипотек

Ведомство проанализировало, сколько льготных кредитов было выдано в рамках программ за время их действия, какие регионы стали лидерами и какое жилье чаще всего покупали заемщики с помощью этих ипотек С начала действия сельской ипотеки, которая была запущена в 2020 году, по ноябрь 2024 года россияне зарегистрировали 97,8 тыс.

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