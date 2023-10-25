В СССР уделяли развитию Каспия особое значение — Абдулатипов

Особое значение развитию Волго-Каспийского региона придавал академик Глеб Крижжановский, заявил председатель клуба «Север — Юг», экс-президент Дагестана Рамазан Абдулатиипов 25 октября, выступая на Астраханском международном форуме «МТК Север — Юг — Новая концепция», сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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