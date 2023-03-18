Заноза

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Юрий Селиванов: Поймать супостата за хвост!

Юрий Селиванов: Поймать супостата за хвост!

Плодотворная дебютная идея обещает стать всенародным творческим праздником Источник изображения: соцсети Министерство обороны РФ  сегодня расставило все точки над «i» в истории с американским беспилотником, «перешедшим в неуправляемый полет».

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