Юрий Селиванов: Поймать супостата за хвост!

Плодотворная дебютная идея обещает стать всенародным творческим праздником Источник изображения: соцсети Министерство обороны РФ сегодня расставило все точки над «i» в истории с американским беспилотником, «перешедшим в неуправляемый полет».
Плодотворная дебютная идея обещает стать всенародным творческим праздником Источник изображения: соцсети Министерство обороны РФ сегодня расставило все точки над «i» в истории с американским беспилотником, «перешедшим в неуправляемый полет».
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