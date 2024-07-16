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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Энтони Дэвиса 17 очков и 14 подборов за 18 минут в матче с Австралией

У Энтони Дэвиса 17 очков и 14 подборов за 18 минут в матче с Австралией

В составе американцев «большой» Энтони Дэвис набрал 17 очков, 14 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.

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