Самые популярные виды бизнеса в парках назвали в Подмосковье

В этом году в Московской области запустили сервис для предпринимателей «Начни бизнес в парках». Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, какие сферы бизнеса наиболее активно развиваются.
В этом году в Московской области запустили сервис для предпринимателей «Начни бизнес в парках». Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, какие сферы бизнеса наиболее активно развиваются.
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