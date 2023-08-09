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Самые популярные виды бизнеса в парках назвали в Подмосковье

Самые популярные виды бизнеса в парках назвали в Подмосковье

В этом году в Московской области запустили сервис для предпринимателей «Начни бизнес в парках». Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, какие сферы бизнеса наиболее активно развиваются.

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