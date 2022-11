CNA: в Китае зафиксировали максимальное c апреля количество случаев коронавируса После некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае CNA: в Китае зафиксировали максимальное c апреля количество случаев коронавируса После некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19.