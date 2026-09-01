Власти Германии предъявили обвинения России в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпциг, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 сентября, что данные обвинения не подкреплены какими-либо аргументами.
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Если бы Россия хотела подорвать что-нибудь в аэропорту Лейпцига, то это бы непременно взорвалось, а неработающие БПЛА явно украинские муляжи. Всё это было подстроено для закрытия Русского дома в Берлине и закрытия консульства в Бонне. Это месть Мерца России за свой провал на посту канцлера, такого позора как у него ещё ни у одного канцлера в Германии не было. Жалкий, глупый человечишка.