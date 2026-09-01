Обвинения Германии против России после инцидента в Лейпциге не подтверждены

Власти Германии предъявили обвинения России в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпциг, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 сентября, что данные обвинения не подкреплены какими-либо аргументами.