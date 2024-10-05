Основателям отечественного флота – виват! В Астрахани открыли монументы Петра I и Федора Апраксина

В рамках двух национальных проектов. В 2019 году Каспийскому институту морского и речного транспорта – филиалу Волжского государственного университета водного транспорта было присвоено имя генерала-адмирала Федора Матвеевича Апраксина - первого командующего Каспийской флотилией и сподвижника Петра Великого.
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