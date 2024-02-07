Почти 500 тыс. москвичей обратились в МФЦ за оформлением недвижимости в 2023 году

В 2023 году в Управление Росреестра по Москве через центры госуслуг «Мои Документы» на государственную регистрацию прав собственности в отношении объектов недвижимого имущества поступило 442 328 заявлений от физических лиц.
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