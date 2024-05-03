В астраханском райцентре скоро откроют стелу в память бойцов СВО

Она станет стилевым продолжением стелы с именами участников Великой Отечественной войны. В парке Победы, расположенном в поселке Володарский, начали выкладывать основу для установки мемориальных плит с именами земляков - погибших бойцов на территории СВО.
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