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В астраханском райцентре скоро откроют стелу в память бойцов СВО

В астраханском райцентре скоро откроют стелу в память бойцов СВО

Она станет стилевым продолжением стелы с именами участников Великой Отечественной войны. В парке Победы, расположенном в поселке Володарский, начали выкладывать основу для установки мемориальных плит с именами земляков - погибших бойцов на территории СВО.

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