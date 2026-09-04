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Daily Moscow

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Москва в кадре: в День города проведут экскурсию по Киностудии Горького

Москва в кадре: в День города проведут экскурсию по Киностудии Горького

Какой была Москва на экране сто лет назад и как менялся ее образ в отечественном кино? Узнать об этом можно будет 5 сентября на Киностудии Горького.

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