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FiNE NEWS

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Пушилин рассказал о гибкой системе голосования в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о подготовке к предстоящим выборам, уделяя особое внимание обеспечению безопасности и удобства для всех избирателей.

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