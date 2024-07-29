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Страны НАТО откажутся от поддержки Украины. Когда русские дойдут до Киева

Страны НАТО откажутся от поддержки Украины. Когда русские дойдут до Киева

Западные издания продолжают прогнозировать исход СВО. По данным издания Politico, при определённом раскладе страны НАТО откажутся от поддержки Украины.

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