Сегодня вечером в Астрахани перекроют центр

Администрация города напоминает о временном ограничении движения. Из-за подготовки к праздничному мероприятию, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в центре Астрахани запрещено движение транспорта по адресам: с 20:00 8 мая до полуночи 10 мая по пр-ту Губернатора А.