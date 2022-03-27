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Тим Цзю победил Террелла Гаушу единогласным решением судей

В Миннеаполисе (Миннесота) состоялся вечер бокса, в главном бою которого на ринг вышли Тим Цзю и Террелл Гауша.

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