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Запад раскручивает истерию вокруг мифической угрозы самолету Зеленского

Запад раскручивает истерию вокруг мифической угрозы самолету Зеленского

РЕН ТВ Европейских покровителей Киева уличили во лжи. Ранее они заявили, что неопознанный беспилотник якобы едва не поразил самолет Владимира Зеленского, когда тот вылетал из Молдавии, и поспешили, не имея доказательств, обвинить Россию.

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