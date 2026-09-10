РЕН ТВ Европейских покровителей Киева уличили во лжи. Ранее они заявили, что неопознанный беспилотник якобы едва не поразил самолет Владимира Зеленского, когда тот вылетал из Молдавии, и поспешили, не имея доказательств, обвинить Россию.