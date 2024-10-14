Дайджест дня: новая Honda Passport, доработанная «буханка» и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На женской гонке Rebelle Rally в США замечен кроссовер Honda Passport следующего поколения.
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