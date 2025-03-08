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Контрафронт

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Джихадисты убили 9 человек при атаках на поселки провинции Кульпелого в Буркина-Фасо

Джихадисты убили 9 человек при атаках на поселки провинции Кульпелого в Буркина-Фасо

Банды джихадистов террористической организации «Группа поддержки ислама и мусульман» совершили подготовленные нападение на поселки в юго-восточной части Буркина-Фасо и убили 9 человек, ещё 10 были ранены.

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