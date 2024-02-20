Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа

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Комментарии
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Ливень
щас самое время вывалить все как грится накопленные фактики и нюансики)))) а эта дурында зря вякала... щас про неё такой поток выявленного... до поры до времени придержанного... польётся а могла бы тихо сидеть... не вякать опять на Россию и Темнейшего. Как грится оцените разницу Дел и Слов!!!
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